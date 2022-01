Truffe agli anziani, boom nel sud pontino. Una guida dei carabinieri per prevenire

Sarà in distribuzione da domani - domenica 30 gennaio - nelle parrocchie del sud pontino e poi in tutti i luoghi frequentati da anziani, una guida contro le truffe predisposta dal comando provinciale dei carabinieri di Latina.

Si comincia dal territorio di competenza della compagnia di Formia perché sono sempre più numerose le denunce che arrivano ai militari, come ha spiegato il comandante provinciale Lorenzo D'Aloia nel corso di un incontro con i giornalisti. «Registriamo un incremento del fenomeno - ha detto - in particolare nella zona di Formia, Gaeta e Itri. Stiamo indagando e li prenderemo, ma intanto vogliamo dare uno strumento per difendersi».

APPROFONDIMENTI LATINA Carabinieri arrestano latitante, era ricercato per tentato...

Le vittime hanno tra 72 e 95 anni, vengono avvicinate con la storia dell'incidente a un parente, credono al racconto e sborsano i soldi. C'è chi ha consegnato anche 10.000 euro.

«Quando raccogliamo la denuncia - ha spiegato il comandante della compagnia di Formia, maggiore Michele Pascale - notiamo l'impotenza e persino la vergogna delle persone truffate. Comprendiamo lo stato d'animo, ma il loro racconto è prezioso».

Per questo le indagini si concentrano su una banda specializzata che usa la tecnica nota di contattare le vittime telefonicamente - presentandosi come l'amico che sta aiutando un parente - poi raggiungerle a casa facendosi consegnare soldi o oggetti d'oro. Tra le cose da evitare il fornire informazioni personali, aprire la porta di casa a sconosciuti perché nessun funzionario di Poste, Comune, Inps o Inail si presenta senza preavviso, ricordare che «i truffatori si presentano con aspetto tranquillizzante, in modo affabile ed estremamente cortese».

Ad agire sono spesso persone di sesso maschile tra i 25 e i 35 anni, nei giorni feriali e nell'orario 9-14. Il suggerimento è quello di chiamare immediatamente il 112 in caso di chiamate o visite sospette.