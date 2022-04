Anziana sola in casa non riesce a preparare la cena, ci pensano gli agenti di polizia

Hanno soccorso una donna che aveva chiamato il 118 perché sola e non in grado di cenare, non essendo riuscita a mettersi in contatto con i figli. La centrale operativa sanitaria ha contattato il commissariato di polizia di Gaeta e una "volante" ha raggiunto la donna.

La signora, 87 anni, pur essendo autosufficiente e in discrete condizioni di salute, a causa della patologia da cui è affetta, non aveva il completo uso delle mani e quindi impossibilitata a prepararsi autonomamente la cena.

Non c'era bisogno di assistenza sanitaria, ma vista la situazione era necessario solo mettersi ai fornelli e così un poliziotto si è improvvisato chef e aderendo alle indicazioni della donna ha preparato la cena.

Nel frattempo l’altro agente si adoperava per rintracciare la figlia che rientrando da Roma, dove si trovava per motivi di lavoro, ha raggiunto l’abitazione della madre giusto in tempo per assisterla durante la consumazione del pasto.

La Volante quindi riprendeva il suo normale controllo del territorio «dopo aver organizzato un piatto in servizio condito di solidarietà» - si legge in una nota diffusa dalla Questura.