Anziana muore mentre nuota in mare a Scauri

Un'altra morte in spiaggia a Scauri. E' deceduta questa mattina una donna di 77 anni, residente a Caserta, in vacanza sul litorale minturnese, mentre stava nuotando nello specchio acque antistante il Lido Maria.



L'anziana avrebbe avuto un malore, probabilmente un infarto, che l'ha stroncata in acqua. Il corpo è stato riportato a riva dal bagnino dello stabilimento balneare.



Vane le operazioni di rianimazione. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri della stazione di Scauri con i militari della Guardia Costiera, che hanno avviato le indagini del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA