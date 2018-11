Anziana morta dopo il tornado a Terracina: la Procura sequestra la casa di riposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata sottoposta a sequestro l'intera struttura che ospita una casa di risposo, a Terracina, in seguito alla morte dell'anziana, rimasta ferita durante la trombad'aria che ha colpito la cittadina laziale lunedì scorso. L'immobile era rimasto infatti fortemente danneggiato dalla tromba d'aria. Stamattina la squadra di polizia giudiziaria, nell'ambito delle indagini condotte dalla procura di Latina, ha dato esecuzione al sequestro.Gli anziani ospiti, nel giorno dell'eccezionale ondata di maltempo, erano stati salvati ed evacuati dal personale della polizia con l'ausilio dei vigili del fuoco e degli operatori socio-sanitari in quel momento presenti. La 87enne rimasta ferita durante la tromba d'aria era stata trasportata all'ospedale di Terracina, ma nei giorni successivi le sue condizioni si sono aggravate ed è poi deceduta. Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire le cause del decesso. Dopo il recupero degli effetti personali degli anziani ospiti, alla struttura sono stati posti i sigilli per i necessari accertamenti e il prosieguo delle indagini.