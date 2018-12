Anziana investita sulla Flacca a Gaeta, muore in ospedale

Si chiude nel peggiore dei modi il 2018 per la città di Gaeta. Nella serata di ieri, intorno alle 20,30, è stata investita una signora anziana di 74 anni mentre stava attraversando sulle strisce pedonali la Statale Flacca, all'altezza dell'incrocio con Via Eucalipti. A bordo dell'auto c'era un signore di 84 anni.



La donna era ancora cosciente al momento dell'incidente ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale "Dono Svizzero" di Formia, dove purtroppo è morto dopo quasi un'ora a causa delle ferite gravi.



Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta, che hanno effettuato i primi rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. C'è da dire che quel tratto di strada è poco illuminato e non è nuovo a sinistri stradali. © RIPRODUZIONE RISERVATA