Anziana investita sulla circonvallazione: trasportata in ambulanza all'ospedale Goretti

È stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina l'anziana di 73 anni che questa mattina è stata investita all'altezza delle strisce pedonali di viale XVIII Dicembre, poco dopo l'incrocio con la piazza anch'essa intitolata alla patrona dell'agro pontino, sulla circonvallazione del capoluogo.

La settantatreenne stava attraversando la strada quando, intorno alle 12:30, è stata colpita da una Ford Focus guidata da un ragazzo di circa vent'anni che si è subito fermato per sincerarsi delle sue condizioni. Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118, i sanitari hanno trasferito la donna nel nosocomio pontino in codice giallo, fortunatamente non in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al mezzo di soccorso, anche gli agenti della polizia locale, i quali si sono occupati di effettuare i rilevi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.