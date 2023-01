Anziana a bordo di una Panda finisce contro i cassonetti per schivare un uomo in bici

Nel primo pomeriggio di oggi un'anziana donna è finita fuori strada per schivare un uomo in bicicletta in centro a Latina. Al volante di una Fiat Panda la signora, dopo aver fatto la curva dell'incrocio davanti la Questura, si era appena immessa su via Cesare Battisti quando, all'improvviso, l'uomo in bicicletta è sbucato dalla stradina laterale di Piazza Roma: solo per poco l'uomo non è stato colpito, ma per schivarlo l'auto è andata a finire contro i cassonetti dell'immondizia posizionati a bordo strada.

Fortunatamente la signora, di oltre 70 anni, non ha riportato alcun tipo di ferita, al pari dell'uomo in bicicletta il quale, tuttavia, subito dopo il sinistro è immediatamente rimontato in sella alla bici, allontanandosi dal luogo dell'incidente.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.