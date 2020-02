© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo blitz dei carabinieri in una scuola di Latina nell'ambito del progetto scuole sicure teso a prevenire e a reprimere lo spaccio e l'uso di stupefacenti all'interno degli istituti scolastici della provincia pontina.Ieri mattina i militari dell'Arma si sono presentati in viale Mazzini al Vittorio Veneto e hanno iniziato a perlustrare l'istituto di scuola secondaria di secondo grado. I militari della compagnia di Latina erano accompagnati dal personale del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e grazie ai cani antidroga hanno prima individuato ritrovamento «all'interno di una fessura appositamente ricavata di una porta» una piccola quantità di droga, parliamo di «grammi 0,25 di sostanza stupefacente tipo hashish», poi, occultata «all'interno della tasca di un giubbino posizionato su un attaccapanni, di proprietà di un 17enne», è stato trovato «un involucro contenente grammi 0.30 di sostanza stupefacente tipo hashish».Nel blitz che è durato tutta la mattina sono state ispezionate complessivamente nove classi, nonché i locali e i luoghi comuni dell'istituto superiore senza che i cani antidroga fiutassero la presenza di altra droga. Al termine della mattinata iIl minorenne è stato segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore di droga e dovrà sottoporsi al previsto percorso di riabilitazione.Esattamente un anno fa, il 25 febbraio del 2019, sempre i carabinieri e sempre a Latina nei bagni dell'Istituto agrario a Borgo Piave 10,40 grammi di hashish già suddiviso in singole dosi e un altro piccolo quantitativo di marijuana, per la precisione 0,40 grammi contenuti in un involucro nascosto dentro una cassetta di derivazione elettrica. Un mese prima, nel gennaio 2019, uno studente di Fondi fu trovato con 160 grammi di droga mentre era a scuola a Terracina.