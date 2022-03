Annuncio a Sezze: torna ad aprile la Sagra del carciofo

Dopo due anni di stop, a causa del Covid, torna a Sezze la Sagra del carciofo. Il tradizionale appuntamento enogastronomico raddoppia, garantendo un evento in presenza, nel segno della sicurezza. Due, infatti, le iniziative in programma per la 51ensima edizione. La prima avrà luogo domenica 10 aprile, nel perimetro stazione ferroviaria-Corso della Repubblica, a Sezze Scalo, la seconda domenica 24 aprile nel centro storico di Sezze. Due le denominazioni: Aspettando la 51° Sagra del Carciofo 2022 per l'evento del 10 aprile, 51° Sagra del Carciofo 2022 per l'evento del 24 aprile. «In entrambi i contesti spiega il sindaco Lidano Lucidi - saranno ospitati gli stand, i gazebo espositivi e le manifestazioni spettacolari. Con l'occasione potranno essere ospitate esclusivamente iniziative di promozione e vendita che valorizzino la produzione agro-alimentare e ortofrutticola, l'artigianato, l'arte e la cultura locali. Sono consentiti allestimenti di stand di promozione turistica. Il tutto, naturalmente, nel massimo rispetto delle normative anti-Covid19».

L'amministrazione comunale di Sezze ha pubblicato avvisi di manifestazione di interesse ai cui rispondere entro e non oltre il 20 marzo prossimo per la partecipazione alla sagra. Gli avvisi sono rivolti alle seguenti categorie di operatori: associazioni regolarmente costituite (con codice fiscale); associazioni/comitati spontanei che possono dimostrare di aver svolto attività di somministrazione in occasione di eventi socio culturali locali negli ultimi 3 anni; produttori locali; artigiani e hobbisti; commercianti locali; esercenti pubblici locali ed altri soggetti preposti alla promozione turistica del territorio. «Restituiamo alla cittadinanza un momento di svago dopo due anni molto duri», ha sottolineato il sindaco mettendo in evidenza l'impegno di tutta l'amministrazione per poter realizzare in presenza la manifestazione. «Contestualmente conclude - torniamo a mettere a disposizione dei nostri agricoltori una vetrina importante per promuovere uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio».

R.Cam.

