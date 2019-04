Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, domani la cerimonia al Mof di Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si celebra domani, 10 aprile, il 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato e per la provincia di Latina la cerimonia è in programma alle 11 all'interno del Mof, il mercato ortofrutticolo di Fondi. Prima in Questura, alle 8,45, saranno ricordati i caduti in servizio alla presenza del prefetto Maria Rosa Trio e del neo questore Rosaria Amato.#Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Non a caso è stato scelto il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, luogo dall’elevato significato simbolico dove, negli anni, famiglie malavitose erano riuscite ad imporre profili di condizionamento sulle dinamiche interne del mercato e a detenere il monopolio del trasporto su gomma dei prodotti ortofrutticoli ad esso destinato.Durante la cerimonia verranno consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti caduti in servizio, a quelli che hanno portato a termine importanti attività operative, nonché agli sportivi olimpici del Gruppo Fiamme Oro che hanno conseguito importanti risultati sportivi nel corso dell’anno.Quest’anno, inoltre, in occasione del centesimo anniversario dell’aquila, emblema della Polizia di Stato che accompagna l’istituzione sin dal 1919, con il suo portato di storia, valori, tradizione, sacrificio e abnegazione, è stata realizzata una medaglia commemorativa, raffigurante l’aquila dorata dalle ali spiegate.Ricorre quest’anno anche il 60° anno dall’istituzione dell’allora Corpo di Polizia Femminile, che ha dato possibilità alle donne di far parte della Polizia di Stato, ricoprendo a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo fondamentale.