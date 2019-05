Annegato nel parco San Marco, identificato il cadavere: era un richiedente asilo

Ultimo aggiornamento: 13:05

Era originario del Ghana, aveva chiesto asilo politico e aveva 24 anni il giovane annegato nel piccolo specchio d'acqua del Parco San Marco, a Latina.Il cadavere è stato identificato questa mattina e le indagini sul decesso sono affidate alla Polizia di Stato. Si cerca di capire se il giovane - che ha una ferita medicata a uno dei polsi, risalente a quanto sembra ad alcuni giorni fa - abbia deciso di suicidarsi o volesse semplicemente fare un tuffo, come se quel laghetto fosse una piscina. I testimoni hanno raccontato di averlo visto fare tre-quattro bracciate prima di inabissarsi. Lo specchio d'acqua al centro è profondo tre metri, si cerca adesso di ricostruire cosa possa essere accaduto dopo il tuffo. Restano le ipotesi del suicidio o dell'incidente. Il giovane era in Italia dal 2015 e a Latina aveva in corso una richiesta di permesso soggiorno.