Animali curati al centro biodiversità di Fogliano rimessi in libertà nel parco

La liberazione degli animali era in programma a fine marzo, oggi a Fogliano è stata organizzata ugualmente a porte chiuse, dai carabinieri forestali della stazione. Gli esemplari di avifauna, rapaci diurni e notturni, in cura al centro di recupero erano stati seguiti dal reparto biodiversità.

Gli eventi dovevano svolgersi a Frosinone, Tor Caldara e Fogliano. In un momento difficile per il Paese la liberazione, sia pure senza pubblico - spesso c'erano i bambini delle scuole elementari - si è svolta ugualmente. Un segnale, comunque, per la natura e la libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA