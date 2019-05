Ancora un raid nelle scuole di Latina: colpita la media Cena

LATINA - Ancora un assalto a una scuola di Latina, dopo l'istituto comprensivo Manuzio di Latina Scalo, i ladri questa volta hanno fatto irruzione alla media Cena di via Legnano a Latina. I ladri, entrati da una entrata secondaria, si sono diretti al primo piano dove ci sono le macchinette del caffè e hanno cercato di portare via i soldi, non riuscendo, hanno distrutto porte e finestre e hanno rovistato nelle aule. Secondo i primi riscontri, non avrebbero portato via niente. © RIPRODUZIONE RISERVATA