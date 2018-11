Ancora un investimento in centro a Fondi: travolto un uomo di 60 anni

FONDI - Ennesimo investimento ieri sera sull'Appia, all'altezza dell'incrocio con via Melvin Jones, a Fondi.



Un uomo di 60 anni, residente nella zona del Cocuruzzo, stava attraversando la strada a poca distanza dalle strisce quando è stato travolto da un'utilitaria nera.



Tempestivo l'intervento di un'ambulanza della Formia Soccorso che ha subito trasportato l'uomo presso l'ospedale “Fiorini” di Terracina.



Triplice trauma cranico, alla spalla e al polso, è stata la prognosi emessa dal pronto soccorso secondo i cui sanitari, fortunatamente, l'uomo non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA