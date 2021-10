Ancora un incidente ad Aprilia, con l'auto contro un muro: morta una donna

Domenica 3 Ottobre 2021, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 22:26

Ancora un incidente mortale ad Aprilia, dove già in mattinata si era verificato il decesso di due diciottenni sulla Pontina.

Questa sera il sinistro si è verificato in via del Genio Civile e a perdere la vita è stata una donna dell'apparente età di 40 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la donna, che era sola in macchina, è finita contro un muro e poi l'auto si è ribaltata. Inutili i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la conducente dalle lamiere del veicolo.