Ancora un'auto in fiamme in centro ad Aprilia, cause da chiarire

di Raffaella Patricelli

Incendio nella notte in pieno centro ad Aprilia: in fiamme un'Audi A3 andata completamente distrutta. L'auto era parcheggiata in via dei Mille, nei pressi del parco "Falcone e Borsellino". La richiesta di intervento è partita attorno alle 3.45, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto ed hanno spento l'incendio. L'auto è stata completamente distrutta. Da chiarire le cause del rogo, non si esclude nessuna ipotesi.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:03



