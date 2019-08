Ancora un'aggressione in ospedale: al "Goretti" picchiata donna delle pulizie, un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesima aggressione al pronto soccorso, stavolta di nuovo al "Santa Maria Goretti" di Latina. Protagonista una donna nigeriana, senza fissa dimora e a quanto pare con problemi psichici, che ieri si è scagliata contro una addetta al servizio di puliziaLa donna - che spesso viene accompagnata in pronto soccorso - si è scagliata senza un motivo apparente contro l'addetta alle pulizie, provocandole lesioni guaribili in trenta giorni. I carabinieri l'hanno arrestata per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.I militari sono intervenuti mentre la nigeriana stava colpendo a pugni la malcapitata, dopo averle fatto battere la testa contro il muro. Anche ai carabinieri la donna, 28 ammi, ha opposto resistenza. L'arrestata saraà giudicata per direttissima, mentre la ferita ne avrà per un mese.