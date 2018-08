Ancora spari contro un immigrato, un indiano ferito lievemente a Terracina

Ancora spari nei confronti di un immigrato in provincia di Latina con fucili a pallini. L'episodio questa volta si è verificato a Terracina e a denunciarlo è un indiano di 40 anni, operaio, che ieri sera mentre era in sella alla sua bicicletta è stato raggiunto da tre colpi.L'immigrato era sulla via Pontina, all’altezza di via Badino vecchia, quando è stato attinto da tre pallini esplosi verosimilmente con un’arma ad aria compressa da uno sconosciuto a bordo di un’utilitaria. Per l’uomo, fortunatamente, nulla di grave. Solo lievi abrasioni all'addome guaribili con due giorni di prognosi secondo i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale "Fiorini" di Terracina. Sul caso sono in corso le indgini dei carabinieri della Compagnia di Terracina.L'episodio di ieri sera segue quello recente di Aprilia e quello, delle scorse settimane, di Latina Scalo