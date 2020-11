Ancora positivi al Covid-19 quattro atleti della Top Volley. Salta anche il macth con Modena

Sono ancora positivi al Covid-19 quattro atleti della Top Volley Cisterna. In mattinata è arrivato l’esito del tampone periodico al quale venerdì si sono sottoposti la squadra e lo staff della società che ha confermato la negatività dei restanti atleti, compresi i due che erano stati inizialmente contagiati, ma ha evidenziato che per quattro di loro, che sono comunque in buone condizioni di salute, permane lo stato di positività che impone la quarantena.

APPROFONDIMENTI LATINA Quattro positivi nel gruppo squadra, Top Volley in quartantena

La squadra avrebbe dovuto giocare mercoledì sera la gara casalinga prevista per domani (domenica 22) contro Modena che, con ogni probabilità sarà rinviata. Salirebbero così a tre le gare da recuperare per la Top Volley che a causa dei contagi avvenuti dopo il match contro Trento ha saltato le partite contro la Lube Civitanova e la Tonno Callipo di Vibo Valentia.

Il resto della squadra ha ripreso ad allenarsi.

