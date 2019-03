Ancora incendi a Fondi: in fiamme due auto di lusso e la facciata di un palazzo

Maxi incendio nella notte a Fondi.

Proprio quando tali episodi sembravano essersi fermati, attorno alle 4,40 un enorme rogo ha divorato ben due vetture e la facciata di un palazzo.

I Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino si sono precipitati sul luogo della chiamata, un residence in via Belgio, nel quartiere delle Spinete, per mettere in sicurezza la zona in attesa di vigili del fuoco e carabinieri.

Completamente distrutte le vetture: una Porsche e una Bmw (la seconda auto si trovava parcheggiata accanto alla prima)

Le lingue di fuoco hanno poi velocemente attaccato la facciata di un edificio con la squadra interforze che ha dovuto lavorare a lungo per domare completamente l’incendio.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di capire, ascoltando i proprietari delle vetture, se si possa essere trattato di un attentato incendiario o meno. © RIPRODUZIONE RISERVATA