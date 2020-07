Anche la spiaggia di Capratica a Fondi fa tendenza: relax per Eva Henger

Ultimo aggiornamento: 16:38

Tanti vip a Sabaudia, Ponza e Sperlonga ma anche Fondi non è da meno.Brezza pomeridiana, nuovi servizi, clima più intimo e una spiaggia che si estende senza soluzione di continuità per ben 13 km iniziano finalmente ad avere appeal anche tra i turisti più esigenti.Tra coloro che domenica hanno scelto Fondi per trascorrere qualche ora di relax anche Eva Henger La bella ungherese si è fermata a pranzo al Sat 29, il lido più amato del momento dai giovani.Cene al chiaro di luna e cocktail tra amici vanno per la maggiore a Capratica ma c'è anche chi sceglie lo stabilimento dalla lunga passerella e gli arredi bianchi anche per la sua tranquillità diurna.È stato così anche per la Henger, arrivata a sorpresa per un pranzo di un paio d'ore lontano dai riflettori.Look total white, una cacio e pepe con gamberi marinati agli agrumi, uno foto ricordo con tutto lo staff e poi via di nuovo verso la Capitale per fare fronte ai numerosi impegni del weekend.Giusto una sosta culinaria, insomma, dopo il blitz dei giorni precedenti sull'isola di Ischia.La visita è stata particolarmente gradita dal gruppo di ragazzi che con passione ed entusiasmo gestisce lo stabilimento.