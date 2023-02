Amministrative, otto Comuni pontini al voto il 14-15 maggio. Sfida a Latina, Aprilia e Terracina

Si vota nei Comuni il 14 e 15 maggio. Il Consiglio dei ministri ha fissato la data per le elezioni comunali di primavera, che vedranno al rinnovo otto Comuni in provincia di Latina, primi tra tutti Latina, Aprilia, e Terracina, accanto a Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino.

Per i tre Comuni al di sopra dei 15mila abitanti, ovvero per Latina, Aprilia e Terracina, l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 28 e 29 maggio. Gli orari di voto restano gli stessi: domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. Liste e candidature dovranno essere depositate entro sabato 15 aprile. Per la provincia si tratta di un appuntamento cruciale, perché torna al voto Latina, attualmente commissariata (come anche Terracina e Roccagorga), dopo il caos politico degli ultimi anni. Nel 2021, la seconda elezione a sindaco di Damiano Coletta, ma con l'anatra zoppa, ovvero con un Consiglio a maggioranza di centrodestra, cui seguì una fase di accordo con FI e Fare Latina, ma di difficile gestione politica. Poi i ricorsi contro il risultato del primo turno, e un primo commissariamento in estate. Di nuovo il voto, il 4 settembre 2022, in 22 sezioni su 116, nuovamente vinto da Coletta. Infine, il 28 settembre, le dimissioni dei consiglieri di centrodestra, la caduta del Consiglio, il nuovo insediamento del commissario Carmine Valente.

FDI: RISOLVERE IL CASO GAETA



La provincia pontina torna quindi in campagna elettorale. E ieri i vertici di FdI hanno usato toni decisi nel corso di un evento di partito a Latina. Il segretario provinciale Nicola Calandrini ha ammonito: «Rocca è stato eletto presidente della Regione e in questa provincia ha preso il 68%, e FdI è al 50% e ci aspettiamo il giusto riconoscimento: rivendichiamo che ci siano assessori di FdI di tutte le province, ma anche presidenze di commissione e ruoli importanti di Consiglio, per raggiungere gli obiettivi prefissati». E ancora più duro è stato nei confronti di quanto avvenuto a Gaeta con la rimozione di un assessore comunale FdI: «Al segretario regionale Paolo Trancassini ho posto il serio problema di Gaeta: prima si deve chiudere questo, e solo dopo pensare al quadro regionale». E poi la scelta dei candidati sindaco di Latina, Aprilia, Terracina: «Non sono più sostenibili geometrie variabili a seconda del Comune. Non è mai capitato che un partito eleggesse tre consiglieri regionali e lo rivendicheremo nei rapporti di forza. Ad Aprilia abbiamo il 43%, a Latina il 33% e a Terracina il 40%: se avessimo la presunzione mostrata in passato da nostri alleati, diremmo che i tre sindaci sono di FdI. Ma noi siamo leali e riteniamo l'unità del centrodestra un valore inestimabile: ci siederemo al tavolo e sceglieremo i candidati migliori, prescindendo dalle forze politiche che li rappresentano».

PRIMARIE DEL PD

Domani intanto si svolgeranno le primarie per il segretario nazionale del Pd. A contendersi il ruolo, Stefano Bonaccini e Elly Schlein. In favore dei due candidati si sono svolti due giorni fa altrettanti eventi, a Latina e a Formia.