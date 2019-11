"Amici di Birillo": un calendario per i cani da adottare, sabato la presentazione

Un calendario per sostenere l'associazione "Amici di Birillo" che si occupa di cani abbandonati e favorisce la loro adozione. L'attività del gruppo prosegue sul territorio di Aprilia, anche se i cani accalappiati vengono ospitati presso il canile "Galileo Galileo" di Latina, dove l'associazione sta attualmente operando per le adozioni.



I volontari, come ogni anno, propongono un calendario per sostenere le loro attività e aspettano gli interessati sabato 16 Novembre 2019 presso il "Pet Store" Conad di Aprilia (via dei Mille, 34). Sarà effettuata una raccolta cibo e ci sarà l'anteprima di "Portami via con te", il calendario che vuole essere di buon augurio per l'anno in arrivo e suggellare la decennale collaborazione con il gruppo animalisti "Castelli Romani".



Gli interessati possono contattare anche la mail amicidibirillo@gmail.com