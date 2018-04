"Amici, bella Sabaudia": Salvini posta su Instagram la sua foto con la Isoardi sulle dune pontine

di Ebe Pierini

“Amici, bella Sabaudia”: così Matteo Salvini ha commentato il selfie, scattato sulle dune della nota località balneare pontina, che ha postato ieri sera sul suo profilo Instagram. A testimonianza della sua predilezione per questa spiaggia sulla quale, ha assicurato, tornerà molto presto. Sullo sfondo della foto, in cui il leader della Lega appare sorridente assieme alla sua compagna Elisa Isoardi, si intravedono la spiaggia soffice ed il mare di Sabaudia. Salvini ha trascorso il 25 aprile sulla spiaggia di Sabaudia, concedendosi una giornata di riposo e dimenticando per qualche ora lo stress legato alle vicende politiche. Una vacanza toccata e fuga, una pausa di serenità all’insegna della tintarella. Quando si è diffusa la notizia che si trovava presso uno dei più esclusivi hotel della città quel tratto di spiaggia è stato preso d’assalto da oltre una decina di paparazzi che lo hanno seguito per tutto il giorno. Matteo Salvini è stato inoltre assediato da decine di persone che gli hanno chiesto di poter scattare una foto assieme a lui e lui si è simpaticamente prestato dispensando sorrisi ai suoi sostenitori.

Venerdì 27 Aprile 2018



