di Gaetano Coppola

Prima uscita dei sestetti della Top Volley Latina (SuperLega) e Istituto Estetico Italiano di Sabaudia (serie B1) che ieri pomeriggio hanno effettuato un’amichevole o allenamento congiunto che dir si voglia al PalaBianchini che ormai sembra certo non sarà il campo di gioco della Top Volley nel prossimo campionato.



Un buon test per entrambi i coach che hanno potuto iniziare a mettere in pratica quanto fatto negli allenamenti. A parte il comprensibile divario tecnico (è finita 3-0; 25-15, 25-21, 25-14), sia Alberto Gatto che siede sulla panchina di Sabaudia che Lorenzo Tubertini che guida Latina hanno potuto vedere all’opera per la prima volta i loro ragazzi sul campo di gioco, facendo girare tutti gli atleti a disposizione.



“Ho avuto buone indicazioni rispetto alle dinamiche che avevamo impostato – dice il tecnico emiliano della Top Volley – In particolare mi sono piaciuti l’attacco e la ricezione ma anche alcuni movimenti di contrattacco sono stati positivi. Certo c’è da lavorare ancora per affinare l’intesa, considerando che l’opposto Gavenda e lo schiacciatore Parodi sono arrivati qualche giorno fa. Però con un regista esperto come Sottile credo che non ci siano grossi problemi. Ci mancano ancora due elementi, il martello argentino Palacios che arriverà martedì e l’opposto Stern che dovrà prima terminare il Mondiale con la Slovenia. Si tratta di due atleti che non hanno mai smesso di giocare e che non faticheranno molto a inserirsi nel gruppo”.



Buone impressioni anche da parte dell’ex azzurro Simone Parodi che intanto vuole mandare un grosso “in bocca al lupo” ai suoi ex compagni di nazionale per il Mondiale “Mi sono allenato con loro fino a pochi giorni fa e ora sono il primo tifoso. Domenica sarò a Roma per la partita contro il Giappone e spero che la loro avventura sia la più lunga possibile”.



“Per quel che riguarda questo primo allenamento sul campo – aggiunge Parodi – devo dire che mi sono trovato davvero bene sia con i compagni che conoscevo già che con gli altri. Siamo un bel gruppo, ci stiamo affiatando e c’è un’aria di positività che credo potrà essere per noi, che non siamo squadra di prima fascia, il nostro valore aggiunto”.



Divertito lo schiacciatore Swan Ngapeth: “Credo che siamo in ordine per continuare il nostro percorso di crescita e arrivare pronti all’inizio di campionato – dice il giovane martello francese – stiamo lavorando molto e ora cominciamo a mettere in pratica quanto fatto in allenamento. Spero di poter dare un grosso contributo alla squadra”.



La partitella è stata anche utile per il gruppo di arbitri che saranno protagonisti domenica nella partita tra Italia e Giappone al Foro Italico di Roma con i giudici di linea Matteo Mannarino, Marco Gasparrini, Dario Grossi, Matteo Clema, Renato Greco, oltre alle scorer Livia Azzolina e Claudia Beatrice Falzi, accompagnati dagli arbitri Marco Zavater e Serena Salvati.



In campo sono scesi per l’Istituto Estetico Italiano di Sabaudia Ferrini, Ferriccioni, Cerasoli, De Luca, Mastracci, Provvisiero (lib.), Consalvo, Sartirani, Ranieri Tenti, Schettino, Troiani, Mandolini allenati da Alberto Gatto.



Lorenzo Tubertini ha utilizzato Gavenda, Parodi, Gitto, Sottile, Ngapeth, Barone, Tosi (lib.), Skoreiko (che è aggregato al gruppo), Rossi, Pei.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



