Era andato a fare una passeggiata Amedeo Mattiello, ma non è più tornato a casa. I familiari, preoccupati, ieri pomeriggio ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine ed avevano chiesto aiuto anche all'associazione Penelope e al popolo dei social network, per condividere foto e numeri di telefono nella speranza di ricevere segnalazioni di avvistamento.

Purtroppo invece questa mattina il 67enne è stato ritrovato morto in spiaggia, nella sua stessa Terracina, da un passante. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un malore.

Del caso ora si stanno occupando Polizia e Procura; probabilmente il magistrato affiderà l'esecuzione di un'autopsia ad un medico legale per accertare le cause della morte. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali.

