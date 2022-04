Ambulanze, Pasqua senza stipendio per i dipendenti della Croce Amica

Pasqua senza stipendio per i dipendenti di Heart life Croce amica, una delle aziende che ha in appalto il servizio ambulanze per conto di Ares 118. A segnalarlo sono le organizzazioni sindacali che avevano fatto notare il ritardo nei pagamenti e hanno ricevuto comunicazione che i bonifici sono stati effettuati.

Cosa che corrisponde al vero, solo che l'ordine alla banca è partito la sera di mercoledì e dall'istituto di credito hanno fatto sapere che prima del 19 non sarà possibile erogare gli stipendi.