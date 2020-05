Dalla Svizzera alla Nigeria, quindi a Fiumicino e allo “Spallanzani”, passando per... Latina. O meglio, per una delle aziende di punta della provincia di Latina. Due mezzi della “Croce Bianca”, infatti, hanno atteso sulle piste dell’aeroporto i pazienti che la “Rega” - la Croce rossa svizzera - era andata a prendere in Nigeria. Entrambi andavano trasferiti allo “Spallanzani” ma trattandosi di positivi al Covid 19 erano necessari mezzi biocontenitivi. Detto e fatto, la società pontina ce li ha ed è stata scelta per il servizio. «Non è la prima volta che collaboriamo con loro - spiega Giuseppe Bollanti, di Croce Bianca - e siamo orgogliosi di questo». Un motivo, secondo il titolare, c’è: «Abbiamo dalla nostra 50 anni di esperienza e professionalità e il risultato non può che essere questo».

Alle 4 di ieri mattina le due ambulanze erano sulla pista, pronte al trasferimento dei pazienti dagli aerei svizzeri all’abitacolo, quindi al trasferimento allo “Spallanzani”.

Nei giorni scorsi una delle ambulanze è stata messa a disposizione della Asl di Latina per l’emergenza Covid, si tratta di un mezzo dotato - fra l’altro - di un impianto centralizzato, “Disigen”. che è in grado di nebulizzare all’interno del vano sanitario il prodotto disinfettante. Questo processo, attivato dall’autista attraverso un comando posizionato in cabina di guida, può essere azionato senza che l’ambulanza sia costretta a rientrare in sede per eseguire la disinfezione. Inoltre, l’ambulanza è dotata di un terminale “brandeggiabile” che consente, con lo stesso sistema, di disinfettare la cabina guida e la divisa dell’equipaggio. «II vantaggio è notevole se si pensa al dispendio di tempo occorrente con la tradizionale attività di disinfezione. Questa ambulanza può essere definita un’unità autonoma di trasporto ad Alto Bio contenimento e disinfezione automatica». Anche per questo la scelta della Croce rossa svizzera è caduta sull’azienda pontina: «Quando le più grandi e prestigiose organizzazioni internazionali ci scelgono un motivo c’è».

