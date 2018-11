Maltempo, ambulanza nel cantiere del ponte ferroviario durante la bomba d'acqua: operaio colto da malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In molti, alla vista dell'ambulanza sul cantiere del costruendo ponte ferroviario di Monte San Biagio poco dopo una bomba d'acqua, hanno pensato al peggio ma, fortunatamente, non si è registrato alcun incidente.Non sono tuttavia mancati attimi di paura per un operaio colto da una crisi epilettica mentre stava lavorando. Il tempestivo intervento del 118 ha ristabilito le condizioni dell'uomo che è fuori pericolo.I lavori, che stanno coinvolgendo 100 maestranze impegnate a traslare lateralmente una struttura enorme, sono complessi e delicati ma procedono a passo spedito. Ben sette milioni di euro è il costo totale dell'infrastruttura che andrà a sostituire la precedente presente sulla linea da oltre 50 anni.Le forze dell'ordine e di protezione civile così come gli uffici comunali, intanto, sono in allerta per la prossima ondata di maltempo che dovrebbe arrivare oggi attorno all'ora di pranzo e nella giornata di domani.