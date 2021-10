Incendia rifiuti plastici inquinanti, uomo denunciato dai carabinieri

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 09:31

Un uomo di 66 anni è stato denunciato a Lenola per avere bruciato rifiuti plastici inquinanti. I carabinieri, nel corso dei servizi predisposti a cura del comando provinciale di Latina, lo hanno sorpreso mentre l'incendio era ancora in corso. I militari dopo essersi adoperati per avere ragione delle fiamme, hanno sequestrato l'area e denunciato l'uomo.

L'attività rientra fra quelle di prevenzione degli incendi in provincia, fenomeno che negli ultimi tempi si è particolarmente acuito, arrecando danni ingenti al territorio.