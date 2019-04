Altro raid a Latina Scalo: colpito l'istituto comprensivo Manuzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Ancora un colpo messo a segno, probabilmente dalla stessa banda, a Latina Scalo. Dopo la biblioteca e l'asilo nido, anche la scuola media, le elementari e le due scuole dell'infanzia, sono state vandalizzate. I ladri non hanno portato via niente, ma hanno messo a soqquadro tutto: cassetti, porta documenti e le aule, rompendo perfino le porte dei bagni. Probabilmente cercavano le macchinette del caffè e delle merendine che però la dirigente aveva già provveduto a togliere dai plessi proprio per evitare raid nei plessi. Questa mattina gli alunni sono comunque entrati in classe. Sdegno viene espresso per il gesto sia dalla dirigente che dal presidente dei genitori. Una denuncia è già stata presentata ai Carabinieri che stanno indagando. L'assessore alla scuola Gianmarco Proietti ha già convocato un tavolo sulla sicurezza perché "hanno colpito i luoghi della comunità e dunque la città stessa. E' inaccettabile".