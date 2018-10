Altra impresa del runner gaetano Salvatore Gambino che domina la mezza maratona di Monaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 38enne podista gaetano Salvatore Gambino pone ancora l’accento su un’altra prestazione da applausi dominando la mezza maratona di Monaco di Baviera con un numero record di partecipanti (quasi 7000 iscritti). L’ispettore della Guardia di Finanza di Milano ha primeggiato sul percorso di 21,097 km con la linea del traguardo fissata all’interno del leggendario Olympiastadion (inaugurato nel ’72 in occasione delle Olimpiadi e che fino al 2004-2005 ospitò le gare casalinghe del Bayern e del Monaco 1860) chiudendo con la prestazione cronometrica di 1h09’59” in una giornata molto calda con temperatura alla partenza ben oltre i 20 gradi. «Ho preferito correre prudente nei primi 10 km, quando il ritmo imposto dal tedesco Lukas Becht ha scremato il gruppo - commenta il forte runner pontino - Dopo il 13° km ho cominciato a notare che il suo viso presentava i primi segnali della fatica, mentre sentivo che le mie sensazioni andavano migliorando rispetto ad una partenza faticosa. Allora ho deciso di provare ad allungare guadagnando qualche secondo di vantaggio e cominciando a realizzare di poter vincere negli ultimi 2 km quando sentivo le gambe girare bene, probabilmente spinto anche dall’adrenalina del traguardo vicino dell’Olympia Park e dell’imponente stadio che avevo davanti».L’ingresso nello stadio davanti ad una folla imponente, il giro di pista finale e gli applausi del pubblico sono stati la ciliegina sulla torta di una vittoria storica. «Difficilmente la dimenticherò. Peccato, che una parte del trofeo sia andato in frantumi durante il viaggio di ritorno in aereo», sorride Salvatore. Alle sue spalle il padrone di casa Becht è arrivato con oltre 40” di ritardo precedendo il compagno di allenamenti di Gambino, Alessandro Claut, autore di una bella rimonta nella parte di chiusura. Un corridore non nuovo a queste imprese: a novembre alla famosa maratona di New York, nella gara monopolizzata dal podio tutto africano (vinse il pluricampione iridato di mezza maratona e cross, Geoffrey Kamworor in 2h10:53), l'atleta gaetano si distinse tra la pattuglia di maratoneti italiani, ben 3002, la più folta dopo gli Stati Uniti. Se sono stati otto i runners azzurri a piazzarsi tra i primi cento, il podista del Golfo si classificò 38esimo con l’ottimo tempo di 2h31’12”.