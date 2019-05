Alloggi popolari occupati abusivamente, due denunce ad Aprilia dopo i controlli Ater

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due denunce per occupazione abusiva di alloggi pubblici ad Aprilia. E' il risultato di una verifica effettuata dall'Ater di Latina insieme alle forze dell'ordine, in particolare l'operazione è stata supportata dai Carabinieri della stazione.L'intervento ha riguardato il lotto 21 in via Liverpool ad Aprilia. Funzionari dell'Ater e militari hanno verificato la presenza degli effettivi occupanti degli immobili, a seguito della segnalazione di reati relativi a forniture di servizi. In pratica avevano occupato abusivamente gli appartamenti e allacciato senza titolo l'energia elettrica e le altre forniture.«La tutela del patrimonio che siamo chiamati a gestire - ha sottolineato Dario Roncon, commissario Ater Latina - è fondamentale a garanzia di quanti rispettano le regole, proprio questo rispetto consente di tutelare i diritti dei più deboli. La nostra azione di controllo, e ringrazio le autorità, magistratura e forze dell'ordine che ci assistono, verrà ulteriormente intensificata».