Mercoledì 12 Ottobre 2022, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 11:26

Erano riusciti persino a sabotare un sofisticato sistema di allarme per evitare che le loro immagini finissero sul cloud a disposizione degli investigatori. Ma non è bastato e, alla fine, il giallo dell'incendio allo stabilimento Duna 31.5 di Sabaudia è stato risolto grazie alle tradizionali intercettazioni telefoniche e agli interrogatori. Sotto accusa, come esecutori materiali, Valerio Toselli, 30 anni, detto Ginchetto, e Simone Petrucci, 32 anni, entrambi di Sabaudia ed entrambi noti alle forze dell'ordine. Loro sono finiti in carcere mentre le presunte mandanti - Mirella D'Indio, 67 anni, e la figlia modella Tatiana Rizzi, 34 anni - sono agli arresti domiciliari, tutti in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

I carabinieri di Sabaudia imboccarono subito la strada giusta per chiarire le motivazioni dell'incendio, legato a interessi economici e alle redditizie concessioni demaniali al lido dei vip, ma concentrarono le prime attenzioni su un gestore che in realtà non aveva nulla a che fare con l'episodio. Le intercettazioni però furono ugualmente proficue: Sabaudia è una cittadina piccola, tutti più o meno si conoscono e dopo il devastante incendio le voci si sono diffuse rapidamente. Così l'imprenditore balneare, intercettato dai carabinieri, commentando l'incendio si lasciò sfuggire: «M'hanno detto... sono stati in due. Uno comincia con la S e uno con la G...». C'è voluto ben poco per arrivare ai nomi di Valerio Toselli, detto Ginchetto, e Simone Petrucci, entrambi volti noti.

Secondo la ricostruzione le due mandanti, prima di rivolgersi a loro, chiesero a un'altra persona di dare fuoco allo stabilimento rivale. Questa persona però rispose di no, forse voleva un pagamento ben più sostanzioso rispetto ai 500 euro concordati successivamente con i due trentenni.

IL MOVENTE

Il giudice Giorgia Castriota ricostruisce nel dettaglio le dinamiche che, secondo gli investigatori, portarono al devastante rogo. Tra le attività coinvolte c'erano stati numerosi contenziosi per l'utilizzo di alcune aree, in particolare la scaletta per l'accesso alla spiaggia, ma i veri motivi sarebbero legati alla concessione demaniale della Capitanucci srl, titolare dello stabilimento incendiato. La battaglia legale per l'uso della discesa al mare si era trascinata tra cause al Tar e al Consiglio di Stato, terminando nel 2015 con la vittoria della Capitanucci srl che ottenne la possibilità di utilizzare la struttura, considerata pubblica, con conseguente beneficio per la propria attività. Tutto ciò avrebbe attirato invidie alimentando tensioni sempre più aspre. Ma non tanto con l'attività più vicina, la prima sospettata, quanto con quella accanto riconducibile alla famiglia Rizzi, l'Ultima Spiaggia, che aveva cessato le attività dopo una serie di abusi contestati dai carabinieri Forestali. Sarebbero state loro, madre e figlia, a voler colpire con il fuoco lo stabilimento Duna sapendo bene, scrive il giudice, che un danno da 100.000 avrebbe potuto fermare l'attività per i due anni che separano dalla scadenza delle concessioni.

Invece lo stabilimento è stato completamente ricostruito ed è tornato in attività già questa estate. Un piano criminale fallito sotto ogni punto di vista.

LE INTERCETTAZIONI

Secondo gli investigatori le intercettazioni telefoniche dimostrano ampiamente il coinvolgimento di Valerio Toselli e Simone Petrucci come esecutori materiali dell'incendio avvenuto nel gennaio scorso ai danni dello stabilimento Duna 31.5. A dare l'incarico, secondo l'accusa, le due donne, madre e figlia, che gestivano l'Ultima Spiaggia.

Durante l'indagine i quattro vengono convocati dai carabinieri per essere ascoltati in merito all'incendio. Dopo aver lasciato la caserma, terminate le conversazioni con gli investigatori, madre e figlia commentano allarmate quanto accaduto: «M'ha detto il 6 gennaio dove eravate, e chi se ricorda gli ho detto io...»; «Non t'hanno chiesto se... puoi pensà chi è stato?»; «No questo no! Solo non capisco Valerio che ci fa là»; «Non riesco a capire quello, allora s'è fatto vedè? Vero? Il guardiano...»; «Te do na pizza m'bocca!»; «Non lo so»; «Na pizza m'bocca, te faccio cadè tutti li denti!».

In un'altra occasione, Toselli accusa Petrucci di aver raccontato in giro quanto accaduto invece di mantenerlo segreto. «Al bar a Molella come fanno a sapè le cose? In giro come fanno?». Petrucci nega di aver parlato al bar, ma Toselli è una furia e lo minaccia pesantemente: «Se non stai zitto ti taglio la lingua con le forbici da potatore, stasera, vuoi scommettere che vengo mo'». Petrucci risponde alle minacce, volano insulti di ogni genere e alla fine ammette solo di aver raccontato quanto accaduto alla madre».

Ma Toselli non ci crede e cita due nomi di persone che erano al corrente dei fatti (peraltro già intercettate dai carabinieri) aggiungendo: «Io ti ammazzo come un cane e ti brucio vivo». Secondo i carabinieri queste parole dimostrano ampiamente il coinvolgimento dei due trentenni e il loro legame con le mandanti.