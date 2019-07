Latina, allarme roghi: aria irrespirabile ma le centraline Arpa sono fuori uso

Ultimo aggiornamento: 11:40

Dopo il rogo che ha distrutto un deposito abbandonato di pneumatici a Borgo San Michele, restano la puzza di bruciato e tanti interrogativi. Si indaga ora sulla natura dell'incendio che, insieme a quelli di Viale Kennedy, Viale Le Corbusier, Borgo Isonzo e Q4-Q5, ha tenuto impegnati vigili del fuoco e protezione civile del capoluogo pontino per tutta la giornata di mercoledì, ma soprattutto ci si chiede se il rogo di pneumatici abbia inquinato l'aria del capoluogo oltre i limiti di guardia. La puzza mercoledì sera ha impestato tutta la città ma difficilmente si potrà sapere cosa abbiamo respirato. Infatti nessuno a quanto pare ha chiesto l'intervento dell'Arpa, né il Comune né le forze di intervento coinvolte. Impossibile anche una verifica a posteriori sulle centraline Arpa che rilevano la qualità dell'aria: sul sito dell'Agenzia regionale infatti il bollettino quotidiano che riguarda il capoluogo pontino non risulta leggibile da giorni e ciò fa ipotizzare che le centraline non stiano rilevando.Intanto ieri un nuovo incendio ha interessato l'area alle spalle della lottizzazione Cucchiarelli, fortunatamente sono bruciate solo sterpaglie ma l'allerta rimane alta. I carabinieri forestali, intanto, dopo l'incendio che ha letteralmente distrutto l'ex sito industriale in cui si producevano e stoccavano gomme a Borgo San Michele, hanno effettuato dei sopralluoghi e stanno cercando di capire da dove e soprattutto come si siano sviluppate le fiamme.Approfondimenti sull'edizione odierna e sul Messaggero Digital