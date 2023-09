Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:56

«E' ancora sotto choc. Le hanno puntato contro una pistola, urlandole insulti di ogni tipo e intimandole di non guardare mentre loro portavano via il registratore di cassa. Non mi sorprende che sia a casa e non se la senta di rientrare al lavoro».

È palpabile la rabbia e la frustrazione della proprietaria della Gelateria Treccioni, in viale Pier Luigi Nervi, a Latina, dove domenica sera due banditi giovanissimi con il volto coperto hanno derubato l'incasso del locale che stava per chiudere.

«Erano in due e sono arrivati in scooter: si sono fermati davanti il locale e mentre uno di loro è sceso per prendere il registratore di cassa, l'altro è rimasto in sella alle due ruote, minacciando la ragazza che stava pulendo con l'idropulitrice puntandole l'arma contro» racconta la donna riguardando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dai poliziotti della Squadra Mobile e che ora indagano per risalire all'identità dei malfattori.

Il giorno dopo il colpo gli agenti della Questura hanno ritrovato il mezzo utilizzato dai due ladri nella zona dei palazzoni, in Q4, il quale è risultato rubato e che è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, un ragazzo che vive a palazzo di vetro e cliente abituale della gelateria rapinata proprio con il mezzo che gli era stato sottratto.

«Sono venuti a rubare di domenica, quando sapevano che avrebbero trovato un incasso più sostanzioso rispetto ai giorni feriali. Le ragazze sono terrorizzate». Un modus operandi che gli inquirenti stanno studiando con attenzione. Fino a ieri i colpi che si sono ripetuti dall'inizio dell'estate erano essenzialmente delle "spaccate" con uno scooter, rubato poco prima dei colpi, usato a mo' di ariete per sfondare le porte di ingresso dei locali.

Anche domenica sera i banditi hanno usato uno scooter, ma stavolta hanno affrontato le dipendenti del locale con una freddezza e una violenza che preoccupa, non solo i cittadini, ma anche le forze dell'ordine. Una escalation che viene valutata con grande cautela soprattutto per la presenza della pistola. Bisognerà capire se si è trattato di un'arma giocattolo o di una pistola vera, ma al momento non ci sono elementi per dare una risposta.

«Non ti aspetti mai che possa accadere. Eppure, qui siamo abbandonati a noi stessi: la sera siamo fra i pochi locali aperti in zona e sapevamo che, prima o poi, saremmo potuti finire nel mirino. Ma sono le modalità che mettono i brividi, una rapina molto più violenta dei furti degli ultimi mesi e che difficilmente le ragazze potranno dimenticare» aggiunge la proprietaria: «Vorremo solamente lavorare in sicurezza, senza doverci preoccupare che da un momento all'altro possano capitare episodi simili».

Le immagini delle videocamere hanno ripreso tutta la rapina e, nonostante i due malviventi siano rimasti per tutto il tempo con il casco in testa, gli agenti della Questura hanno diversi elementi su cui indagare per poter risalire alla loro identità e assicurarli alla giustizia, come auspicato dalla proprietaria e dai tanti commercianti della città, sempre più preoccupati da questa escalation.