Nonostante le misure restrittive e l'obbligo della mascherina all'aperto partito prima che in altri territorio, la provincia di Latina torna ad essere quella che registra i contagi più elevati nel Lazio, escludendo Roma. La curva, come si evidenzia dai dati delle ultime settimane, si è attestata ormai quasi stabilmente ben oltre i 200 casi quotidiani e anche ieri i nuovi contagi sono stati sostanzialmente in linea con quelli dei giorni passati: 257 in totale, con un record che travolge ancora la città di Latina.

Il capoluogo infatti conta da solo ben 83 contagi nelle ultime 24 ore che si aggiungono ai numeri comunque altissimi dei precedenti bollettini. Si arriva dunque in città a 2.040 casi dall'inizio della pandemia, con un indice di prevalenza (numero di persone positive ogni 10mila abitanti) arrivato a 160,95 e 1135 nuovi contagi nel solo mese di novembre. Sempre nel capoluogo i positivi attuali sono 1504, di cui 1461 persone curate nel proprio domicilio.



A seguire, restano alti anche i nuovi contagi ad Aprilia (sono 37 nelle ultime 24 ore), mentre si registrano 18 positivi a Fondi, 16 a Sezze, 14 a Cisterna, altrettanti a Formia, 13 a Santi Cosma e Damiano, 11 a Terracina. Ci sono poi sei casi a Castelfrote, tre rispettivamente a Cori, Itri e Lenola, otto a Minturno e a Priverno, quattro a Sermoneta e Sonnino, due rispettivamente nei comuni di Pontinia, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Spigno Saturnia, uno a Gaeta, Sabaudia e Monte San Biagio.



Si aggrava ogni giorno inoltre il bilancio delle vittime del covid: altri tre casi ieri, quattro invece erano riportati nel bollettino della Asl di domenica. Uno dei pazienti deceduti ieri era residente nel comune di Terracina, due ancora nel capoluogo che arriva a 19 morti nel mese di novembre e a un totale di 27 vittime del covid.

I nuovi casi sono ancora prevalentemente, in tutta la provincia, a carattere familiare o relativi a contatti di casi già noti e isolati ma a Latina si conferma il cluster del dormitorio di viale XXIV maggio con 22 ospiti positivi al tampone molecolare sui 24 che erano risultati in un primo momento positivi al rapido. Il caso è stato discusso anche ieri in una riunione tra Asl e Prefettura ma la situazione resta sotto controllo e tutti e 22 sono ospitati nell'albergo covid di Latina Scalo, assistiti dagli operatori della cooperativa e sorvegliati dalle pattuglie della polizia locale.



Si aggiunge però in provincia un nuovo allarme, che riguarda la città di Aprilia, in particolare la Rsa San Michele Hospital, dove è stata organizzata un'ispezione della Asl e un'indagine epidemiologica per la scoperta di 28 ospiti e sei operatori positivi. Tutti casi che attendono ancora la conferma del tampone molecolare. Da Fondi invece arriva il monito del sindaco dopo la crescita costante degli ultimi giorni: Purtroppo, in alcuni casi ha dichiarato Beniamino Maschietto - constatiamo anche una certa dose di incoscienza da parte di positivi che violano l'isolamento. Proprio oggi ho nuovamente chiesto alle forze dell'ordine controlli più stringenti e severi soprattutto per quanto riguarda le quarantene domiciliari.



Un ultimo sguardo ai numeri del territorio. L'indice di prevalenza medio in provincia è ora di 142,02, 127 le vittime totali del covid, 6228 gli attuali positivi di cui 162 ricoverati, 1815 i pazienti guariti.

