Allacci e occupazioni abusive ad Aprilia negli alloggi Ater di via Londra, i controlli

Controlli questa mattina in via Londra nelle palazzine Ater ad Aprilia contro occupazioni ed allacci abusivi. Dopo le denunce dei residenti scatta il blitz per le operazioni di sgombero. Sul posto, all’alba, sono intervenuti gli agenti della Questura di Latina, la Scientifica, i colleghi del Commissariato di Polizia di Cisterna, assieme alla Polizia Locale di Aprilia, ai Carabinieri, ed ancora ai Vigili del Fuoco e ai tecnici dell’Ater. Il controllo ha riguardato le palazzine A e B al civico 4 di Via Londra, dove ci sarebbero almeno 6-7 alloggi occupati abusivamente. Un terrazzo, addirittura, era stato trasformato in un appartamento senza autorizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA