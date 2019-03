Allacci abusivi all'energia elettrica dopo il distacco per morosità: denunciati in quattro

Energia elettrica gratis, grazie a una "derivazione" e al successivo allaccio abusivo. Dopo il distacco per morosità non si erano persi d'animo. Quattro persone sono state denunciate per furto aggravato dai carabinieri a Minturno. I militari hanno accertato che in un casolare, con tre diverse abitazioni, le utenze erano allacciate abusivamente, traendo fraudolentemente energia elettrica per il fabbisogno domestico.



Nello stesso contesto, denunciato un altro uomo domiciliato in un fabbricato adiacente al casolare, che era sprovvisto di contatore ma traeva fraudolentemente energia elettrica attraverso un allaccio diretto alla rete con cavo occultato nel terreno sterrato. Gli accertamenti sono stati eseguiti unitamente a personale della società “enel energia s.p.a.”ed il danno stimato ammonta a circa 20.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA