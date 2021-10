Venerdì 29 Ottobre 2021, 09:03

Presso la Pinacoteca comumale d’arte contemporanea “Antonio Salone” di Gaeta, in via De Lieto, sarà presentato domani, venerdì 29, alle 17.30, il libro di poesie “Fotodrammi” di Franco De Luca (deComporre edizioni). Interventi dell’autore e di Rossana Esposito. Coordina Olimpio Di Mambro. Intermezzi musicali di Mel Freire (voce e percussioni) e Michele Varcasia (chitarra). Ingresso libero con Green pass. “Fotodrammi” è il frutto maturo della lunga e originale produzione poetica di Franco De Luca, che unisce la passione per la poesia a quella per la fotografia. La raccolta comprende cento liriche, essenzialmente brevi, ma anche componimenti più lunghi di carattere narrativo. “Quella di De Luca – scrive nella prefazione Rossana Esposito – è una poesia sedimentata a lungo nel tempo, refrattaria alle mode, la cui voce si insinua nella mente e invita a sorridere e a riflettere. Registra eventi, racconta stoieie, dipinge scene, descrive vite piene d’ombre e di specchi con l’uso consavole degli strumenti più alti dell’arte poetica”.