Alla partita con la pistola giocattolo, denunciato calciatore di 19 anni

Si è presentato alla partita con una pistola giocattolo infilata nei pantaloni e in bella vista. Per questo un giovane calciatore di 19 anni dell'Aprilia Calcio è stato denunciato, nelle scorse ore, dai carabinieri di Colleferro. Il ragazzo non era stato convocato dalla società per il match in casa dell'Artena perché nella gara di andata si era reso protagonista di un acceso diverbio con i giocatori avversari. L'Aprilia Calcio, a scopo cautelativo, aveva quindi preferito lasciarlo a casa per la partita di ritorno che si preannunciava calda.



Nonostante ciò, il diciannovenne si è presentato lo stesso al campo da gioco per assistere al match dagli spalti. Ma è stata proprio quella pistola giocattolo in bella vista a scatenare la reazione degli altri spettatori per un comportamento ingiustificabile. I carabinieri della compagnia di Colleferro lo hanno denunciato per procurato allarme e ovviamente gli hanno sequestrato l'arma. I fatti sono accaduti sabato pomeriggio, durante un match del campionato Under 19 nazionale, anche se in realtà le squadre in campo non si sono praticamente accorte di nulla e hanno concluso regolarmente la sfida. Evidentemente qualche attento spettatore artenese ha notato la pistola (giocattolo) infilata nei pantaloni del 19enne che era salito in tribuna nonostante non facesse parte dei convocati dell'Aprilia. Così, sono state allertate le forze dell'ordine che sono immediatamente intervenute e hanno fermato il ragazzo. Qualche momento di panico c'è stato soprattutto prima dell'intervento, nessuno poteva immaginare quali fossero le intenzioni del 19enne. Probabilmente il ragazzo voleva spaventare qualcuno con cui aveva discusso in modo acceso alla fine della gara d'andata. Da lì è partita la chiamata ai carabinieri. I militari di Colleferro sono quindi intervenuti dopo pochi minuti requisendo l'arma giocattolo al ragazzo.



Sul caso è ovviamente intervenuta anche la società di via Bardi che ha stigmatizzato l'atteggiamento del suo tesserato. "L'Aprilia Calcio si dichiara totalmente estranea a quanto successo fuori dal campo ed ha prontamente allontanato il ragazzo coinvolto. Proprio in considerazione delle discussioni avvenute nel corso del match d'andata, la Società aveva ritenuto opportuno non convocare il tesserato che si è presentato da solo senza nessun avviso preventivo. Il Club si dissocia quindi in modo totale e perentorio da tutto ciò che è avvenuto".

Ma è stato un weekend caldo anche su un altro campo di calcio, lo "Stoza" di Cori dove il derby tra la squadra di casa ed il Giulianello è finito in rissa. Un uomo è rimasto ferito negli scontri che si sono verificati al termine del match valido per il campionato di seconda categoria. Una vera e propria corrida andata avanti per diversi minuti. Sul posto è stato quindi necessario l'intervento dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia per riportare la situazione alla calma.