Alla "Nave di Serapo" di Gaeta la scrittrice Antonella Prenner presenta "Tre donne"

Oggi ultimo appuntamento a Gaeta con la rassegna “Storie diffuse”, organizzata dalla libreria “Il Sole e la Cometa” e dalle associazioni culturali PostScriptum e Nausicaa. Alle 17.30, presso il lido Nave di Serapo, la scrittrice Antonella Prenner presenta “Tre donne”. Dialoga con lei Silvio Mignano, con l’accompagnamento degli attori Alessandro e Martina Esposito. Al centro della scena tre affascinanti figure di donne consegnate alla storia perché vicine al potere: Tullia, dolce e silenziosa figlia di Cicerone, ormai fantasma nei regni dell’Ade, alla quale il padre rivolge un accorato racconto; Servilia, sorella di Catone, madre del cesaricida Bruto, ma soprattutto amante di Cesare per tutta la vita, che come nessuno ne ha conosciuto l’animo e accompagnato le gesta; e Messalina, conturbante imperatrice ragazza, che nella sua breve e infelicissima vita ha reso Roma l’impero del sangue e dei sensi. Le loro esperienze e i loro rapporti con personaggi offrono un punto di vista non ufficiale, emotivo, disvelando pieghe e zone d’ombra di una storia sempre scritta dagli uomini e per gli uomini.