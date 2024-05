Alla galleria Maghzen il romanzo della scrittrice gaetana Loredana Traniello

Nell’ambito della rassegna artistico-letteraria "Sponde", che si tiene a Formia in via Castello presso la galleria di arte contemporanea "Maghzen", sarà presentato oggi alle 16.30 il romanzo della scrittrice e giornalista gaetana Loredana Traniello, "Il mio Micky un nome un amore un sogno", Decomporre edizioni. Un’opera fresca e giovanile, che riporta con i ricordi agli anni 80/90. "Molto è cambiato da allora nella società e nel modo di vivere - spiega l’autrice - ma non la voglia di rincorrere i sogni e diventare famosi. Ogni epoca ha i propri miti da imitare, amare, seguire come modelli. Ed è quello che succede a Luna, la protagonista del romanzo".

Ogni giovedì, venerdì e sabato, fino al 29 giugno, artisti e scrittori si alterneranno nella galleria dell’artista Maria Villano con vari generi e stili espressivi: dalla narrativa e all’arte visiva.