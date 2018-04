Alimenti conservati male e privi di tracciabilità, sequestri dei Nas in tre ristoranti

Merce sequestrata e pesanti sanzioni da parte dei carabinieri del Nas di Latina in diverse attività di somministrazione di alimenti al pubblico. A Terracina, in un ristorante cinese, sequestrati oltre 70 chilogrammi di prodotti alimentari, trovati rinvenuti congelati in un frigorifero a pozzetto, in promiscuità fra loro, senza alcuna protezione igienica in difformità delle procedure di autocontrollo e di tracciabilità degli alimenti. Il valore degli alimenti sequestrati ammonta ad oltre 700 euro, mentre per gli illeciti rilevati il titolare del ristorante Cinese sarà sanzionato con oltre 4.500 euro di contravvenzioni.



Ad Aprilia nel corso di attività ispettive condotte presso un ristorante e presso un fast food, ritrovati circa 40 chilogrammi di alimenti per i quali i titolari delle attività non sono stati in grado di certificarne l'origine e la provenienza. Per la mancata tracciabilità dei prodotti sono scattati il sequestro e sanzioni per circa 3.000 euro.





Luned├Č 23 Aprile 2018



