Alessandro Vanotti, ex gregario di Vincenzo Nibali, ha scelto Sabaudia per il suo camp di aprile. Ecco le curiosità per gli appassionati

Alessandro Vanotti, ex gregario di lusso di Vincenzo Nibali con la Astana, ha scelto Sabaudia come sede del suo prossimo Training Camp in programma dal 17 al 19 aprile. Sarà un appuntamento interessante per gli appassionati di ciclismo perché Vannotti ha partecipato nove volte al Giro d'Italia, cinque volte al Tour de France e altrettante alla Vuelta di Spagna, complessivamente ha partecipato a ben 19 Grandi Tour vincendone cinque in squadra con campioni del livello di Nibali, Aru, Basso e Di Luca.«Vogliamo offrire agli amatori una esperienza emotiva, quella magia di un classico ‘ritiro’ di un team professionistico su strada, dalla mattina alla sera, proprio come vive un ciclista in quei giorni – chiarisce Vanotti – ma senza esagerare, senza esasperazione, solo il piacere di pedalare in gruppo con uno che lo ha fatto di mestiere: il clima primaverile, l’accoglienza tipica pontina, la brezza marina, le salite impegnative ma non esasperanti e la magia del Monte Circeo cantata da Omero sono i principali motivi alla base della scelta della location».Molto sarà la trattazione delle indicazioni sulla preparazione, i consigli giusti e la cura sia dell’allenamento sia dell’aspetto psicologico e la postura in bicicletta. Non da ultimo l’alimentazione prima durante e dopo l’allenamento, argomenti che insieme alla preparazione fisica e alcune innovazioni tecnologiche saranno ampiamente trattati nel corso della tre giorni all'Oasi di Kufra di Sabauda. Per maggiori dettagli e informazioni: www.italcycling.it