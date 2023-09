Muore nella notte mentre torna dal lavoro, Alessandro Trabacchin aveva 41 anni

Terribile incidente in via Prato Cesarino a Cisterna questa notte. Alessandro Trabacchin, 41 anni, viveva al confine tra Cisterna e Latina, a Borgo Bainsizza, e stava tornando a casa dopo una serata di lavoro a bordo del suo maxi scooter. Era quasi arrivato, mancava circa un chilometro, quando, appena uscito dalla via Pontina si era immesso su via Prato Cesarino, all’improvviso ha perso il controllo del suo scooter Kymco, forse per evitare un improvviso ostacolo o a causa di una distrazione. Trabacchin è finito contro il guard rail, una caduta terribile, rovinosa, è morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna, mentre gli agenti della Polizia Stradale di Albano Laziale, in pattugliamento in quelle ore, sono intervenuti per effettuare i rilievi, il mezzo distrutto è stato recuperato dal soccorso stradale Salvatori di Cisterna.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.





La vittima, che lavorava come cuoco in un ristorante di Sabaudia, lascia la compagna e una figlia di 12 anni. Oggi a Borgo Bainsizza, alle 15,30, i funerali. Alla notizia della sua scomparsa decine le manifestazioni di cordoglio sui social: messaggi di vicinanza alla famiglia, ricordi di gioventù, il dolore degli amici di sempre.