Alessandro Aloè sarà ordinato sacerdote lunedì a Latina, è una delle prime in Italia post Covid

Si terrà proprio a Latina, lunedì prossimo, 29 giugno, alle 21 nella cattedrale di San Marco una delle prime ordinazioni a sacerdote post - Covid in Italia. A ricevere il sacamento dal Vescovo Mariano Crociata sarà il diacono don Alessando Aloè, giovane 32enne di Latina. Nella cattedrale San Marco di Latina, in base alle norme di sicurezza sanitaria contro il coronavirus non potranno entrare più di 200 persone. Tuttavia, altri posti sono previsti nel cortile dell'oratorio all’aperto, dove il rito potrà essere seguito grazie a un maxischermo.

