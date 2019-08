Sezze, “Gli occhi di Asha”: presentazione del libro di Alessandra Iannotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentazione questa sera, 5 agosto, a partire dalle 21 a Sezze, del libro “Gli occhi di Asha” di Alessandra Iannotta, con il patrocinio del Comune di Sezze, un evento che rientra nelle iniziative dell'Estate setina 2019. L'appuntamento è nel cortile di Palazzo Rappini in via Umberto.L'autrice del libro dialogherà con Rino Caputo e Michela Tanfoglio, modererà Giancarlo Loffarelli, voce narrante Piero Formicuccia. Interverrà l'editore Cheikh Tidiane Gaye.La presentazione sarà accompagnata dagli intermezzi musicali di Rashmi Bhatt, il percussionista nato in India è da dieci anni il direttore artistico del World Rhythm Festival di Perugia.Alessandra Iannotta, romana, dopo gli studi classici si laurea in Giurisprudenza, da oltre 25 anni esercita nella capitale la professione di avvocato civilista. Pubblica con la casa editrice “Dante Alighieri” nel 2015 un libro di poesie in prosa, dal titolo “Sangria al Grippiale”, finalista alla prima edizione del Premio Internazionale di poesia “Sulle Orme di Leopold Sedar Senghor”. Con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Fuis) è stata selezionata come scrittore emergente al Salto e alla seconda edizione del concorso letterario “Va in scena lo scrittore”, sia nella sezione poesie, che in quella racconti.