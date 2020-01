Alcol e droga, in una notte ritirate nove patenti dalla Polstrada a 7 donne e 2 uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella notte tra sabato e domenica la Polizia Stradale di Latina ha effettuato controlli nelle strade del centro abitato del capoluogo pontino mirati a prevenire stragi del sabato sera. «Il servizio - spiegano dalla Questura - si è concretizzato in posti di controllo, dove sono state fermate 71 autovetture ed effettuate verifiche su 63 persone».Gli agenti diretti dal vicequestore Alfredo Magliozzi, alla presenza del dirigente sanitario Cristiano Maria Cardarello, con la collaborazione del personale sanitario e personale della Questura hanno effettuato i controlli con le apparecchiature drugread e etilometro al termine dei quali sono risultate positive 9 persone all’alcool-test, di cui due uomini e sette donne. Tra i nove due erano neopatentati. Inoltre una delle persone controllate è risultata al controllo positiva sia alla cocaina che all’alcool-test «e le è stata comminata - spieganod alla Questura - la sanzione prevista dall’articolo 186 e 187 del C.d.S. con il relativo ritiro della patente di guida, per il tasso alcoolemico non consentito ed il conseguente deferimento all’autorità giudiziaria».«I controlli - spiegano dalla questura guidata da pochi giorni dal questore Michele Spina - mirati alla prevenzione dell’utilizzo di alcool e droga, si sono concentrati nella cosiddetta zona dei Pub e si estenderanno in futuro su tutto il territorio della provincia di Latina».