La scena dell'inseguimento e degli schiaffi a Monica Vitti sulle dune di Sabaudia nel film Amore mio aiutami è entrata nella storia del cinema italiano. Sono pochi coloro che non se la ricordano. Alberto Sordi scelse proprio la città pontina per girare quelle immagini della pellicola che diresse nel 1969. Un rapporto quello tra l'attore romano che ieri avrebbe compiuto 100 anni e Sabaudia che in realtà affonda le radici molto più indietro. Fu proprio nella nota località balneare pontina che fece il suo esordio, come comparsa, interpretando un soldato romano, nel kolossal di Carmine Gallone del 1937 Scipione l'Africano. Allora lui aveva appena 17 anni. A Sabaudia girarono le scene della battaglia di Zama ed effettuarono delle riprese con degli elefanti in piazza. Sordi tornò a recitare a Sabaudia nel 1954 nel film comico diretto da Ferruccio Cerio Tripoli bel suol d'amore.

Interpretava il ruolo di Alberto Ruotolo lasciava la casetta di campagna per andare a fare il bersagliere e viene inviato a combattere la guerra italo turca a Tripoli, in Libia. Infine, appunto, nel 1969, Amore mio aiutami in cui Alberto Sordi recita con Monica Vitti (nella foto) nelle vesti del direttore di banca Giovanni Machiavelli e della moglie Raffaella. Nel ruolo della controfigura della Vitti c'era Fiorella Mannoia.

Al grande attore romano Sabaudia negli anni scorsi ha anche dedicato una strada. Sulla pagina facebook Ciak Sabaudia, sbarcata anche su Instagram, l'ideatore Francesco Carminati, appassionato di cinema, ha proposto un ricordo dei tre film girati appunto nella città pontina che hanno visto la presenza di Sordi.

«La pagina è nata per ricordare tutte le pellicole girate a Sabaudia che offre location diverse e meravigliose ma anche per incentivare nuove produzioni a scegliere la città per futuri film - spiega Carminati Un omaggio a Sordi era doveroso».

